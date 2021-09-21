В Британии восхитились задачей Мишустина

Британский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос выразил восхищение российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, который 1 сентября задал школьникам задачу по математике, а затем решил ее.
Как сообщает РИА «Новости», речь идет о задаче, по условиям которой учащиеся должны были провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.
Беллос, который является автором нескольких книг по математике, назвал задачу прекрасной и отметил, что запрет на измерительные приборы придает ей «особую прелесть».
По словам колумниста, он удивлен тем, что один из самых влиятельных российских политиков задал такую головоломку.
«Не каждый день можно увидеть, как политик пишет математическую задачу на доске и решает ее», - отметил Беллос.
1 сентября премьер-министр Михаил Мишустин посетил Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, зашел на урок математики к одиннадцатиклассникам и задал лицеистам физтеховскую задачу. Мишустин начертил задачу на классной доске и дал время на ее решение, пообещав зайти позднее. Вместе с учителем школьники начали искать варианты решения, высказывая свои предположения, но в итоге так и не справились с ней. Вернувшийся в класс премьер-министр объяснил лицеистам решение и сам тряпкой стер ранее написанное на доске, чтобы наглядно подкрепить свои слова. Глава правительства пожелал школьникам набраться фундаментальных знаний, с помощью которых в будущем они смогут решать любые задачи, в том числе и в бизнесе.