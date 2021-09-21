В Британии восхитились задачей Мишустина

1 сентября премьер-министр Михаил Мишустин посетил Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, зашел на урок математики к одиннадцатиклассникам и задал лицеистам физтеховскую задачу. Мишустин начертил задачу на классной доске и дал время на ее решение, пообещав зайти позднее. Вместе с учителем школьники начали искать варианты решения, высказывая свои предположения, но в итоге так и не справились с ней. Вернувшийся в класс премьер-министр объяснил лицеистам решение и сам тряпкой стер ранее написанное на доске, чтобы наглядно подкрепить свои слова. Глава правительства пожелал школьникам набраться фундаментальных знаний, с помощью которых в будущем они смогут решать любые задачи, в том числе и в бизнесе.