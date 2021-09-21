На Украине Донбасс назвали на 200% российским

«Так просто признать очень объективно и хладнокровно, ( ) на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести», - заявил Дроздов в эфире украинского «Четвертого канала».

Он пояснил, что большинство жителей региона говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство, впервые смогли принять участие в голосовании на выборах в Госдуму. Жители Донбасса имели возможность голосовать онлайн или приехать на избирательные участки в Ростовскую область. В голосовании приняли участие около 200 тысяч жителей Донбасса, из них более 150 тысяч человек проголосовали онлайн.