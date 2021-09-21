Пока вы не уснули: Россия выдвинула ультиматум Турции

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Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган следует вывести свои войска с территории Сирии. В ином случае сирийская и российская армии будут вынуждены начать штурм регионов, находящихся под контролем турецкой армии.
Футболист считает, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%.
Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 100 тыс. евро компенсации супруге экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марине Картер.
Украинская армия открыла огонь со стороны населенного пункта Новоселовка, применялись 120 мм минометы. Всего по направлению Ясиноватой было выпущено 15 мин. В результате обстрела поврежден газопровод.
В пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что в Форин оффисе намерены обсудить с послом России вопрос по третьему подозреваемому в отравлении Скрипалей в марте 2018 года.
В МИД России в ответ на это пообещали «сделать выводы», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что разногласия с турецкой стороной по Крыму не должны препятствовать развитию отношений между странами.
По его словам, добиться ликвидации третьей смены можно благодаря строительству новых школ и ремонту уже существующих зданий.
Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Это допустил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин.
Наказание будет отменено в тот момент, когда будет прекращена добыча угля на шахте «Туров». Однако в Варшаве заявили, что не будут выполнять предписание суда, так как оно поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.