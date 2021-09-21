Пока вы не уснули: Россия выдвинула ультиматум Турции

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Россия выдвинула Турции ультиматум по Сирии

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Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган следует вывести свои войска с территории Сирии. В ином случае сирийская и российская армии будут вынуждены начать штурм регионов, находящихся под контролем турецкой армии.

Дзюба отказался играть за сборную

Футболист считает, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%.

Мишустин пообещал рост зарплат трем миллионам россиян

Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко

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Украинская армия нанесла минометный удар по ДНР

Украинская армия открыла огонь со стороны населенного пункта Новоселовка, применялись 120 мм минометы. Всего по направлению Ясиноватой было выпущено 15 мин. В результате обстрела поврежден газопровод.

Российского дипломата вызвали в МИД Британии по делу Солсбери

В пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что в Форин оффисе намерены обсудить с послом России вопрос по третьему подозреваемому в отравлении Скрипалей в марте 2018 года.

Турция отказалась признавать выборы в Крыму

В МИД России в ответ на это пообещали «сделать выводы», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что разногласия с турецкой стороной по Крыму не должны препятствовать развитию отношений между странами.

Путин поручил ликвидировать третьи смены в школах

По его словам, добиться ликвидации третьей смены можно благодаря строительству новых школ и ремонту уже существующих зданий.

Ученый допустил опасное осложнение после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Это допустил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Польшу приговорили в ежедневному штрафу в 500 тысяч