"Чистейшая провокация Косово": новое обострение на сербской границе

Текущее обострение на границе Косово и Сербии - провокация косоваров, направленная на дестабилизацию обстановки на сербской границе. Таким мнением с "Рамблером" поделился начальник аналитического отдела журнала "Солдаты России", полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: Reuters Reuters

"Сейчас идет заседание ООН. Я думаю, что это чистейшей воды провокация, направленная на то, чтобы Вучич применил силу, а потом показать как сербы гоняют бедных албанцев. Президент Сербии вправе требовать эту провокацию прекратить".

Матвийчук усомнился в возможности перерастания текущей ситуации на границе в полномасштабный конфликт. По его словам, у Косово сейчас недостаточно сил для этого.

"Я думаю, что Косово сейчас не обладает достаточными силами, чтобы тягаться с Сербией. Какая-то авантюра или перестрелка возможна, но полноценный военный конфликт с Сербией они не потянут".

Также эксперт сомневается в том, что в данной ситуации уместно говорить именно о спецназе со стороны Косово. По его словам, речь скорее о бандформированиях.

"То, что называется спецназом в данном случае, это по сути, бандформирования, которые пытаются дестабилизировать границу".

Также Матвийчук напомнил, что Сербия и Косово не заключали мирный договор, а Белград все еще не признает независимость республики.

"Сербия и Косово мира не заключали. Сербия не признает Косовскую республику, как и Россия, кстати".

Как сообщил ТАСС президент Сербии Александар Вучич на заседании совета безопасности республики заявил, что требует немедленного отвода сил спецназа косовской полиции от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией.