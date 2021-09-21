Зеленского раскритиковали за дресс-код в Нью-Йорке

Специалист по этикету назвала неприемлемым выбор одежды президента Украины Владимира Зеленского во время возложения цветов к мемориалу жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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20 сентября Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США посетил Национальный мемориал 9/11 в Нью-Йорке и возложил цветы в память о погибших. Украинский лидер появился на мероприятии в черном поло с длинным рукавом, черных брюках и черных лакированных кроссовках с белой подошвой.

Президент Национальной ассоциации экспертов по этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, комментируя внешний вид президента Украины, заявила, что для подобного рода мероприятий подходят только строгий костюм и черные туфли. По мнению эксперта, выбор одежды Зеленского может расцениваться как неуважение.

«Все-таки для политиков такого уровня дресс-код один: галстук, всегда черные туфли, костюм. В кроссовках глава государства мог бы позволить себе поехать разве что на охоту, рыбалку, если запланирована акция со СМИ», - сказала Холгова «Ленте.ру».

По ее словам, гардероб Зеленского не соответствует классическому дресс-коду, более того, на фоне президента Украины даже его охранники выглядят более презентабельно.