Казахстан откажется от российского телефонного кода

Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) новый телефонный код +997 и начнет пользоваться им с 2023 года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

Фото: Страница Багдата Мусина в Facebook Страница Багдата Мусина в Facebook

По его словам, при распаде Советского Союза телефонный код +7 сохранился и за Россией, и за Казахстаном. Процесс отказа от российской нумерации будет согласован напрямую с Москвой. Она будет действовать параллельно с новой до 2025 года.

«Теперь, когда вы будете из нашей страны звонить за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан"», — написал Мусин.

Он отметил, что сейчас власти страны ведут подготовительную техническую работу к внедрению кода и оформляют необходимые документы.

«Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — добавил министр.