В деле об отравлении Скрипалей появился третий подозреваемый россиянин

В полиции Британии озвучили имя третьего гражданина России, который обвиняется в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

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Как отмечается в сообщении, распространенном 21 сентября Скотленд-Ярдом, в покушении на убийство Скрипалей и ряда других преступлениях заочно обвиняют россиянина Дениса Сергеева, который якобы — сотрудник российских спецслужб.

«Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету лицу в связи с продолжающимся расследованием произошедшей в Солсбери атаки с использованием вещества "Новичок". Детективы управления ведут расследование покушения на Сергея и Юлию Скрипаль и сержанта Ника Бейли в марте 2018 года, а также убийства Дон Стерджес и отравления Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года», — уточняется в документе.

Также отмечается, что Денис Сергеев — настоящее имя человека, которого знают еще как Сергея Федотова. По информации Скотленд-Ярда, он якобы — «агент ГРУ» (ныне — ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщник двух других граждан РФ, об участии которых в отравлении британские власти говорили ранее.