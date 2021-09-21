Демарш: Почему Турция не признала российские выборы

"Я не вижу причин "напрягаться" в этом отношении. Турция не одинока в такой позиции. И, по большому счету, в конструкторе международных отношений это большой роли не играет. С момента присоединения Крыма прошло слишком мало времени, чтобы эта ситуация окончательно рассосалась. Все понимают, что Крым не вернется на Украину, но держат свою переговорную позицию до последнего"