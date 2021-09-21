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Демарш: Почему Турция не признала российские выборы

Роман Кирьянов
22 минуты назад

Вопрос непризнания Турцией результатов выборов в Госдуму в Крыму скорее всего будет поднят на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, однако не стоит ожидать серьезных последствий для обеих сторон. Об этом заявил "Рамблеру" старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Демарш: Почему Турция не признала российские выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я полагаю, что все ограничится дипломатическими демаршами, тем более, что мы ожидаем скорой встречи Эрдогана с Путиным"

Он отметил, что Анкара не признает Крым за Россией с момента присоединения полуострова.

"То, что Турция не признает Крым российским - не новость. И Россия выстраивает свои отношения с ними, исходя из этой данности. Здесь ничего нового нет"

Вопрос признания полуострова, по словам Чупрыгина, требует определенного времени. Он считает, что международное сообщество не питает иллюзий по поводу возвращения Крыма Украине и занимают позицию непризнания скорее де-юре.

"Я не вижу причин "напрягаться" в этом отношении. Турция не одинока в такой позиции. И, по большому счету, в конструкторе международных отношений это большой роли не играет. С момента присоединения Крыма прошло слишком мало времени, чтобы эта ситуация окончательно рассосалась. Все понимают, что Крым не вернется на Украину, но держат свою переговорную позицию до последнего"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ не оставит без внимания позицию Анкары о непризнании выборов в Госдуму 8 созыва в Крыму. Она отметила, что такие заявления со стороны турецкого руководства не идут на пользу двусторонним отношениям.

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