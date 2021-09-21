Демарш: Почему Турция не признала российские выборы

Вопрос непризнания Турцией результатов выборов в Госдуму в Крыму скорее всего будет поднят на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, однако не стоит ожидать серьезных последствий для обеих сторон. Об этом заявил "Рамблеру" старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Я полагаю, что все ограничится дипломатическими демаршами, тем более, что мы ожидаем скорой встречи Эрдогана с Путиным"
"То, что Турция не признает Крым российским - не новость. И Россия выстраивает свои отношения с ними, исходя из этой данности. Здесь ничего нового нет"
Вопрос признания полуострова, по словам Чупрыгина, требует определенного времени. Он считает, что международное сообщество не питает иллюзий по поводу возвращения Крыма Украине и занимают позицию непризнания скорее де-юре.
"Я не вижу причин "напрягаться" в этом отношении. Турция не одинока в такой позиции. И, по большому счету, в конструкторе международных отношений это большой роли не играет. С момента присоединения Крыма прошло слишком мало времени, чтобы эта ситуация окончательно рассосалась. Все понимают, что Крым не вернется на Украину, но держат свою переговорную позицию до последнего"
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ не оставит без внимания позицию Анкары о непризнании выборов в Госдуму 8 созыва в Крыму. Она отметила, что такие заявления со стороны турецкого руководства не идут на пользу двусторонним отношениям.