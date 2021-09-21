Среди спонсоров Трампа обнаружили россиянина

Власти США предъявили обвинения двум американцам, принявшим в поддержку кампании бывшего президента США Дональда Трампа деньги от россиянина. Это удалось выяснить изданию Politico.

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Речь идет о политических консультантах Джесси Бентоне из штата Кентукки и Рое Дугласе Уиде из Флориды. В 2016 году они, по данным следствия, взяли у неназванного гражданина России 100 тысяч долларов в обмен на фотографию с кандидатом в президенты. Имя политика не называется, но журналистам известно, что это был Дональд Трамп. Отмечается, что помощники Трампа вряд ли знали о сделке.

После того, как фотография была сделана, Бентон перевел 25 тысяч из полученных денег, на счета политических комитетов, которые поддерживали Трампа. Это нарушение предвыборного законодательства: иностранные средства нельзя использовать для финансирования американских предвыборных кампаний. Обоим мужчинам грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения, свою вину они не признают. Бентон ранее обвинялся в сговоре с целью дачи взятки, Уида защищают адвокаты, ранее представлявшие Трампа в судах.