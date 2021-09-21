В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Среди спонсоров Трампа обнаружили россиянина

Lenta.ru
27 минут назад

Власти США предъявили обвинения двум американцам, принявшим в поддержку кампании бывшего президента США Дональда Трампа деньги от россиянина. Это удалось выяснить изданию Politico.

Среди спонсоров Трампа обнаружили россиянина
Фото: ReutersReuters

Речь идет о политических консультантах Джесси Бентоне из штата Кентукки и Рое Дугласе Уиде из Флориды. В 2016 году они, по данным следствия, взяли у неназванного гражданина России 100 тысяч долларов в обмен на фотографию с кандидатом в президенты. Имя политика не называется, но журналистам известно, что это был Дональд Трамп. Отмечается, что помощники Трампа вряд ли знали о сделке.

После того, как фотография была сделана, Бентон перевел 25 тысяч из полученных денег, на счета политических комитетов, которые поддерживали Трампа. Это нарушение предвыборного законодательства: иностранные средства нельзя использовать для финансирования американских предвыборных кампаний. Обоим мужчинам грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения, свою вину они не признают. Бентон ранее обвинялся в сговоре с целью дачи взятки, Уида защищают адвокаты, ранее представлявшие Трампа в судах.

В июле британские власти заявили, что высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Ранее расследование о связи России и Трампа провели в США. Никаких связей республиканца с российской стороной не обнаружилось.

В мире,Дональд Трамп,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители