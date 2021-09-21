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На Украине прошли учения по отлову нарушителей границы с Россией

Lenta.ruиещё 2
47 минут назад

Государственная пограничная служба Украины провела под Харьковом учения по отлову и задержанию нарушителей границы с Россией. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

На Украине прошли учения по отлову нарушителей границы с Россией
Фото: Государственная пограничная служба УкраиныГосударственная пограничная служба Украины

Легендой прошедших учений стало незаконное проникновение в страну группы нарушителей из России численностью десять человек. Пограничникам была поставлена задача не допустить их выхода за пределы контролируемой зоны.

«Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным», — говорится в сообщении.

По мнению руководства, украинские силовики смогли показать высокий уровень готовности к противостоянию нелегалам и слаженность в действиях по охране национальных рубежей.

«Внимание учений было сосредоточено на применении [специальных] сил и средств, реагировании на изменения в обстановке», — отметили пограничники.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный объявил, что с 22 по 30 сентября в стране пройдут международные военные учения «Объединенные усилия-2021». Он подчеркнул, что маневры станут симметричным ответом на российско-белорусские маневры «Запад-2021».

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