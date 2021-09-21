Обзор иноСМИ: "Россия объявила энергетическую войну Европе"

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Фото: Рамблер Рамблер

"Россия объявила энергетическую войну Европе"

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Президент США Джо Байден отменил санкции, введенные против газопровода «Северный поток — 2», и заключил сделку с Германией, ставшую «абсолютным фарсом». Из-за этого Европа столкнулась с энергетическим кризисом и недостаточными запасами газа накануне холодной зимы, пишет американское издание The Washington Examiner.

Издание отмечает, что Вашингтон выглядит слабым, европейцы чувствуют себя зависимыми от Москвы, а «Газпром» отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности для транспортировки газа в Европу.

Миру грозит новый финансовый кризис

Возможное разорение второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group может обрушить китайский рынок недвижимости. А его падение вызовет эффект домино и на мировых финансовых рынках, предупреждает украинское издание «Корреспондент».

При этом кризис на рынке недвижимости наблюдается не только в Китае. Пандемия привела к тому, что немало людей вынуждены покидать арендованное жилье в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии, так как оно им уже не по карману, отмечается в статье.

В Китае выбирают самые «уродливые здания»

Китайский сайт об архитектуре Archcy.com запустил ежегодное голосование в рейтинге «10 самых уродливых зданий» КНР, сообщает SCMP.

В этом году в список номинантов попали стеклянный мост в парке Цзюхуаншань с украшающими его «очень страшными» статуями, церковь в форме скрипки в городе Фошань, а также парк-отель «Матрешка» в Маньчжурии. Авторы рейтинга отмечают, что он призван «инициировать дискуссию о красоте и уродстве в архитектуре» в Китае.

Украине предрекли исчезновение лесов

В случае отмены моратория на продажу леса-кругляка Украине грозит полная вырубка лесов. А после продажи леса и земли «останется торговать только воздухом», констатирует на страницах издания «Главред» аналитик Юрий Гаврилечко.

По его словам, опасения по поводу отмены моратория возникли в связи решением Еврокомиссии выделить стране очередной кредит в 600 миллионов в рамках программы макрофинансовой помощи. Эксперт уверен, что, «если мораторий все же отменят, то леса на Украине не будет, потому что европейцы предпочитают покупать украинский лес, а не тратить свой».

В Великобритании опасаются укрепления российско-германских связей

Вызывают обеспокоенность заявления преемника Ангелы Меркель и кандидата на пост канцлера Армина Лашета о том, что Европа «нуждается в России» и его призывы укрепить отношения с Москвой. Об этом пишет британское издание Daily Express.