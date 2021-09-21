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Спикера Рады обвинили в саботаже инициатив Зеленского

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыто тормозит и саботирует законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского в угоду третьим лицам. С такими обвинениями в интервью порталу «Главком» выступил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Спикера Рады обвинили в саботаже инициатив Зеленского
Фото: ReutersReuters

По его словам, у команды Зеленского нет претензий уголовного характера к Разумкову, однако в основе этого конфликта лежат фундаментальные разногласия между ним и правящей партией «Слуга народа».

«Он считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что у этой системы ресурса уже нет», — сказал Подоляк.

20 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщала, что офис президента Украины ведет подкуп депутатов Верховной Рады ради отставки Разумкова. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

Ранее стало известно об отношении украинских депутатов к возможной отставке Разумкова. Часть из них признались, что не располагают сведениями о намерении свергнуть политика. Другие указали на то, что в последние месяцы глава парламента стал «очень совестно» следить за регламентом заведений, и это вызвало недовольство в окружении Зеленского.

В мире,Михаил Подоляк,Дмитрий Разумков,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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