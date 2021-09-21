Президенту Бразилии пришлось есть на улице в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, в понедельник был вынужден обедать на улице, поскольку он не привит от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Globo.

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По его информации, ресторан традиционной бразильской кухни в Нью-Йорке отгородил часть тротуара у входа черными занавесями, за которыми установили столики для делегации Болсонару. Действующие в американском мегаполисе санитарные правила запрещают пускать в заведения общепита непривитых от коронавирусной инфекции.

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"Он находился снаружи, поскольку там разрешается находиться тем, кто не вакцинирован. Мы сделали все для того, чтобы он смог пообедать у нас в день гаушу (так в Бразилии называют жителей южного штата Риу-Гранди-ду-Сул, отмечается 20 сентября в память о начавшемся в этот день в 1835 году восстании жителей штата против властей Бразильской империи). Он [президент] счел важным разместиться снаружи, поскольку внутри мы не могли бы его принять - это нарушило бы закон Нью-Йорка", - приводит телеканал слова управляющего ресторана Франсиску Каппы.

По словам менеджера заведения, Болсонару ел хорошо прожаренную пиканью - говяжью вырезку из верхней части костреца, которую в Бразилии считают одной из наиболее "благородных частей" коровьей туши.

Болсонару уже второй раз пришлось есть на улице в ходе пребывания в Нью-Йорке. Днем ранее один из сопровождающих его министров разместил в Twitter фотографию, на которой бразильский лидер в компании членов делегации стоит на улице и ест пиццу. Тогда это объяснили непритязательностью президента.

Бразильский лидер ранее неоднократно скептически высказывался относительно эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, утверждая, что их применение может грозить неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья привившихся, и неизменно подчеркивая, что считает это делом сугубо добровольным. Вместе с тем в начале августа он допустил возможность сделать прививку препаратом, "который признают во всем мире", но уточнил, что будет "последним в очереди".

Вакцинация в штаб-квартире ООН

Ранее председатель ГА ООН Абдулла Шахид распространил письмо, в котором говорилось, что для доступа в зал ГА ООН в соответствии с требованиями властей Нью-Йорка делегации должны будут предъявлять свидетельства о вакцинации. По установленным мэрией Нью-Йорка правилам, признаются только одобренные американскими медрегуляторами вакцины.

Власти Нью-Йорка при этом заверили, что обеспечат для всех участников Генассамблеи возможность сделать прививку вакциной американской корпорации Johnson & Johnson.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме Шахиду, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и своим коллегам-постпредам резко выступил против данного требования. Он потребовал провести экстренное заседание Генассамблеи для обсуждения данного вопроса. Однако в итоге ситуацию удалось разрешить без проведения такой встречи.