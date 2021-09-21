В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Украине предложили платить гражданам за вакцинацию от коронавируса

Lenta.ru
32 минуты назад

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил платить гражданам страны за вакцинацию от коронавируса. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

На Украине предложили платить гражданам за вакцинацию
Фото: ТАССТАСС

По мнению Гройсмана, выплаты за прививки в размере 1000 гривен помогут повысить мотивацию в обществе к иммунизации.

«Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался», — отметил он.

Бывший премьер добавил, что «нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан, чтоб покончить с этим».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун заявила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в стране полностью провалилась. К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11 процентов жителей.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились около 2,45 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58,4 тысячи пациентов. Обе дозы вакцины получили 4,96 миллиона граждан, хотя бы одну дозу — 11 миллионов.

В мире,Владимир Гройсман,Верховная Рада,РИА Новости,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители