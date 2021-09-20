«Тяжелый ответ»: Кличко о возможном президентстве

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию LB.ua ответил на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.

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По словам Кличко, большинство людей думают, что быть президентом – это привилегия, однако в действительности это тяжелый труд.

«На самом деле это каторжный труд, когда ты полностью ответственен за внутреннюю политику, внешнюю, за многие процессы, за парламент, должен соединить много составляющих в одну общую картину, это страшно большая ответственность и страшный труд. Хочу ли я этого? Тяжелый ответ», - сказал Кличко.

Он отметил, что после тяжелого дня часто спрашивает себя, зачем ему нужно заниматься политикой, однако на следующий день снова обещает не сдаваться и идти вперед.

По словам Кличко, сегодня он не готов ответить, нужно ли ему президентство.

«Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это, как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем, увидим», - пообещал Кличко.