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«Тяжелый ответ»: Виталий Кличко о возможном президентстве

Вероника Полынина
42 минуты назад

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию LB.ua ответил на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.

«Тяжелый ответ»: Кличко о возможном президентстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кличко, большинство людей думают, что быть президентом – это привилегия, однако в действительности это тяжелый труд.

«На самом деле это каторжный труд, когда ты полностью ответственен за внутреннюю политику, внешнюю, за многие процессы, за парламент, должен соединить много составляющих в одну общую картину, это страшно большая ответственность и страшный труд. Хочу ли я этого? Тяжелый ответ», - сказал Кличко.

Он отметил, что после тяжелого дня часто спрашивает себя, зачем ему нужно заниматься политикой, однако на следующий день снова обещает не сдаваться и идти вперед.

По словам Кличко, сегодня он не готов ответить, нужно ли ему президентство.

«Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это, как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем, увидим», - пообещал Кличко.

Виталий Кличко с 2014 года занимает должность главы Киевской городской государственной администрации. С 2010 по 2015 год возглавлял политическую партию «УДАР», с 2015 по 2019 год был лидером Блока Петра Порошенко «Солидарность».

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