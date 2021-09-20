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Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму

ТАССиещё 1
40 минут назад

Турция считает нелегитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции.

Турция назвала выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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