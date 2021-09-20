Описан способ приобретения "сверхчеловеческого иммунитета" от COVID-19

Перенесенный коронавирус в совокупности с вакцинацией двумя дозами препаратов Pfizer или Moderna дают организму «сверхчеловеческий иммунитет» от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Как пишет The Telegraph, гибкие антитела, которые организм вырабатывает после болезни и вакцинации, могут отразить атаку даже мутировавших штаммов коронавируса. Ученые называют такой иммунитет гибридным или сверхчеловеческим.
По словам вирусолога Пола Бьениаса из Рокфеллеровского университета, антитела у испытуемых с гибридным иммунитетом могут нейтрализовать все шесть известных штаммов COVID-19, в том числе дельту и бету. Также защита организма побеждает искусственно созданный в лаборатории вирус, против которого бессилен иммунитет тех, кто только переболел или только привился.
По мнению ученых, исследование вселяет надежду, что иммунная система в будущем получит преимущество над вирусом. Это значит, что COVID-19 со временем может попасть в категорию вирусов, которые вызывают лишь легкую простуду.
Ранее испанские медики проанализировали эффективность вакцин «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма коронавируса. Ученые пришли к выводу, что самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-варианта COVID-19 наблюдаются у тех, кто получил две дозы вакцины «Спутник V» и переболел инфекцией до иммунизации. За ними следуют те, кто был привит двумя дозами «Спутника V» и ранее не болел коронавирусом.