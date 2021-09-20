Польше предрекли "страшную осень" из-за России

Жители Польши боятся включать отопление из-за цен на газ, пишет газета Rzeczpospolita.

Издание считает, что новый отопительный сезон станет для поляков шоком: за год газ в Польше подорожал с 14 до 81 доллара за мегаватт-час. Кроме того, в сентябре цены на газ достигли нового рекорда, подскочив до 970 долларов за тысячу кубометров.

«Что еще хуже, повышенный спрос на сырье осенью и особенно зимой не дает надежды на снижение цен», - предупреждают авторы статьи.

Согласно прогнозам польской нефтегазовой компании PGNiG, цены на газ останутся высокими по крайней мере до конца грядущего отопительного сезона.

При этом ситуация, по слова представителей энергетической отрасли, будет зависеть от погоды, развития ситуации с коронавирусом, цен на азиатском рынке и объема поставок российского газа.

В статье отмечается, что Россия, как главный поставщик газа на европейский рынок, даже не пытается смягчить ценовой кризис за счет увеличения объема поставок. Поляки подозревают, что таким образом Москва хочет добиться разрешения Европы на запуск «Северного потока – 2».

Ранее в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.