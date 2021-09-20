€500 тысяч ежедневно: Польше назначили штраф за неисполнение решения суда ЕС

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро до тех пор, пока не будет прекращена работа угольной шахты «Туров». Об этом сообщает РИА «Новости».

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По мнению суда, решение должно заставить Польшу пересмотреть отношение к ранее принятому постановлению о приостановке работы предприятия, которое Варшава отказывается исполнять.

Постановление об остановке работы шахты было принято после жалобы Чехии, которая выступает против расширения добычи, поскольку это может создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.

Польша должна была остановить работы, пока дело рассматривается по существу. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС», и отказался его исполнять.

Шахта «Туров» в городе Богатынь - одна из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Она считается главным работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. При этом шахта располагается всего в 15 км от крупного чешского города Либерец, поэтому власти этой страны считают, что ее работа наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии.