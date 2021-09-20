€500 тысяч ежедневно: Польше назначили штраф за неисполнение решения суда ЕС

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро до тех пор, пока не будет прекращена работа угольной шахты «Туров». Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению суда, решение должно заставить Польшу пересмотреть отношение к ранее принятому постановлению о приостановке работы предприятия, которое Варшава отказывается исполнять.
Постановление об остановке работы шахты было принято после жалобы Чехии, которая выступает против расширения добычи, поскольку это может создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.
Польша должна была остановить работы, пока дело рассматривается по существу. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС», и отказался его исполнять.
Шахта «Туров» в городе Богатынь - одна из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Она считается главным работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. При этом шахта располагается всего в 15 км от крупного чешского города Либерец, поэтому власти этой страны считают, что ее работа наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии.
По подсчетам польской стороны, в случае закрытия шахты и электростанции работу потеряют около пяти тысяч человек, а три миллиона домов лишатся электричества.