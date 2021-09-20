В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ЕС потребовал разъяснений от США после создания оборонного альянса AUKUS

Lenta.ruиещё 3
13 минут назад

Евросоюз потребовал от американских властей разъяснений из-за потери Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС потребовал разъяснений от США после создания оборонного альянса AUKUS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, решение о создании оборонного партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) свидетельствует о недостатке лояльности со стороны Вашингтона по отношению к европейским союзникам. В этой связи ЕС настаивает на получении разъяснений, чтобы понять глубинные намерения Соединенных Штатов.

Ранее Франция выступила против продолжения переговоров Европейского союза (ЕС) с Австралией о свободной торговле, поскольку доверие было подорвано после отказа от поставок подводных лодок.

15 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

17 августа глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна отзовет послов из США и Австрали.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители