Дуэль двух крупных ядовитых змей сняли на видео

На видео видно, как рептилии — черные ехидны — обвились друг вокруг друга. Каждая из них пытается доказать свое превосходство, придавив голову соперника к земле. Маккензи приближается к змеям и говорит, что попытается схватить их одновременно. Однако змеелову попадается только одна из змей, и он кладет ее в сумку. Затем австралиец хватает вторую рептилию, которая пытается скрыться в кустах