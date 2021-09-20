Дуэль двух крупных ядовитых змей сняли на видео

Две крупные черные змеи подрались во дворе у жителей австралийского города Вумбай в районе Саншайн-Кост. На видео с дуэлью рептилий обратило внимание издание Daily Mail.
Хозяева частного дома увидели на заднем дворе своего дома двух устроивших драку полутораметровых ядовитых змей и вызвали змеелова Стюарта Маккензи.
На видео видно, как рептилии — черные ехидны — обвились друг вокруг друга. Каждая из них пытается доказать свое превосходство, придавив голову соперника к земле. Маккензи приближается к змеям и говорит, что попытается схватить их одновременно. Однако змеелову попадается только одна из змей, и он кладет ее в сумку. Затем австралиец хватает вторую рептилию, которая пытается скрыться в кустах