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Байден заявил, что США полностью готовы вернуться в ядерную сделку

ТАССиещё 1
1 час назад

Соединенные Штаты готовы полностью вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Иран проявит такой же подход. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

Байден: США полностью готовы вернуться в ядерную сделку
Фото: ReutersReuters

"США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы работаем с форматом "пять плюс один", чтобы дипломатически вовлечь Иран в возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий, - сказал он. - Мы готовы вернуться к полному соблюдению [соглашения], если Иран сделает то же".

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