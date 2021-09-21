Байден: США полностью готовы вернуться в ядерную сделку

"США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы работаем с форматом "пять плюс один", чтобы дипломатически вовлечь Иран в возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий, - сказал он. - Мы готовы вернуться к полному соблюдению [соглашения], если Иран сделает то же".