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Спрогнозирован срок возвращения к допандемийной жизни

Елена Прошина
1 час назад

В мире уже вакцинированы 38,7% населения планеты. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты по информации из 184 стран, если темпы вакцинации сохранятся, то вернуться к обычной допандемийной жизни можно будет уже через полгода.

Спрогнозирован срок возвращения к допандемийной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам агентства, в среднем в день вводят 33,1 млн доз прививки, а на текущий момент для иммунизации использовали свыше 5,95 млрд доз. Если вакцинация продолжится в том же темпе, то всего через полгода её пройдут 75% людей, чего, по мнению экспертов, достаточно, чтобы вернуться к привычной жизни.

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Однако в статье подчеркнули, что прививочная кампания на планете идет неравномерно и в странах с высоким уровнем дохода она проходит в 20 раз быстрее, чем в бедных.

Так, до марта 2021 года в ряде африканских стран вовсе не было препаратов для прививки от коронавируса, а сейчас в Конго и Йемене иммунизацию прошли менее 0,1% населения. В богатых странах, вроде Испании и США, полный цикл вакцинации прошли уже 77% и 54% жителей соответственно.

Как отмечает Bloomberg, в России вакцинацию прошли уже 27,6% населения, всего введено 87,8 млн доз препаратов для профилактики коронавируса. Напомним, как ранее сообщали в Минздраве, всего к середине сентября два компонента вакцины получил 41 млн россиян, а еще 6,5 млн – поставили первую прививку.

В мире,Bloomberg,
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