В Польше обнаружили «русский след» в переправке мигрантов из Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обнаружил «русский след» в переправке мигрантов из Белоруссии. Политик обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привёл. Он не верит тому, что такая акция могла быть инициативой главы Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости.

Фото: gpk.gov.by gpk.gov.by

Моравецкий заявил, что с начала августа польские пограничники зафиксировали около семи тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. По его словам, нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши.

Никто не верит, что эта самостоятельная акция Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы, — добавил Моравецкий, не объяснив, из чего следует такой вывод.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. О введении мер главу государства попросило правительство.