Израиль и ОАЭ объединились ради эвакуации афганских женщин

Израиль и ОАЭ провели первую совместную операцию, в рамках которой эвакуировали женщин из Афганистана. Им удалось вывезти 41 жительницу страны, пишет газета The Telegraph.

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Среди вывезенных женщин оказались спортсменки, правозащитницы, певицы и их родственники. Девушек буквально «собирали» по всему Кабулу: члены спасательной операции опасались, что представители «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) заподозрят неладное и не позволят афганкам уехать.

«Проблема в том, что многим из этих девушек приходилось скрываться. Спасателям приходилось наворачивать круги по городу и забирать всех таким образом, чтобы это не выглядело странно», — пояснил собеседник The Telegraph.

Сначала эвакуируемых отправили через контрольно-пропускные пункты талибов в Таджикистане на автобусе, а уже оттуда — в ОАЭ. Самолет, доставивший спасенных из Душанбе в Абу-Даби, был зафрахтован канадско-израильским миллиардером Сильваном Адамсом.