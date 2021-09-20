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Израиль и ОАЭ объединились ради эвакуации афганских женщин

Lenta.ru
1 час назад

Израиль и ОАЭ провели первую совместную операцию, в рамках которой эвакуировали женщин из Афганистана. Им удалось вывезти 41 жительницу страны, пишет газета The Telegraph.

Израиль и ОАЭ объединились ради эвакуации афганских женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди вывезенных женщин оказались спортсменки, правозащитницы, певицы и их родственники. Девушек буквально «собирали» по всему Кабулу: члены спасательной операции опасались, что представители «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) заподозрят неладное и не позволят афганкам уехать.

«Проблема в том, что многим из этих девушек приходилось скрываться. Спасателям приходилось наворачивать круги по городу и забирать всех таким образом, чтобы это не выглядело странно», — пояснил собеседник The Telegraph.

Сначала эвакуируемых отправили через контрольно-пропускные пункты талибов в Таджикистане на автобусе, а уже оттуда — в ОАЭ. Самолет, доставивший спасенных из Душанбе в Абу-Даби, был зафрахтован канадско-израильским миллиардером Сильваном Адамсом.

Министерство внутренних дел Германии также занимается работой над эвакуацией граждан Афганистана, которым может угрожать опасность. МИД ФРГ уже выдал 2,6 тысячи афганцам разрешение на пребывание в стране и вид на жительство.

В мире,Сильван Адамс,Талибан,МИД,Daily Telegraph,
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