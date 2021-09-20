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Белорусский суд отправил россиянку в колонию за клевету на Лукашенко

Елена Прошина
56 минут назад

Московский суд Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии из-за твита про «авиапиратство». Как сообщает правозащитный центр «Весна», женщину обвинили в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и склонности к экстремизму.

Россиянку приговорили к колонии за клевету на Лукашенко
Фото: faceboookfaceboook

По информации правозащитников, Викхольм задержали 28 мая 2021 года в Отделе по гражданству и миграции Бреста, куда она пришла по приглашению сотрудников ведомства для беседы. После этого правоохранители провели в её квартире обыск и изъяли ноутбук, а саму женщину поместили сначала в ИВС Ленинского РОВД Бреста, а после перевели в брестское СИЗО.

Россиянка отметила, что при содержании в следственном изоляторе её заставляли говорить о «склонности к экстремистской деятельности». Кроме того, начальство СИЗО предоставило в суд характеристику, по которой Викхольм склонна к экстремизму и не хочет саморазвиваться.

В ходе заседания Ирина отметила, что характеристика оказалась для неё неожиданностью, а в самом изоляторе ей отказывались выдавать книги. Кроме того, Викхольм уверена, что дело против неё имеет явный политический мотив.

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Несмотря на это, судья занял сторону государственного обвинения и признал Викхольм виновной по ч.2 ст. 367 УК РБ («Клевета в отношении президента Республики Беларусь»), назначив ей в качестве наказания 1,5 года колонии.

Напомним, что поводом для уголовного дела против гражданки России стал твит от 23 мая 2021 года, в котором Викхольм оставила ссылку на ее статью в «Живом Журнале». В публикации была перепечатана статья BBC про инцидент с самолетом Ryanair, а также добавленный россиянкой заголовок с обвинением Лукашенко в «акте государственного авиапиратства».

В мире,Александр Лукашенко,ФСИН,МВД,
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