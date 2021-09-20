В США назвали бесполезной санкционную политику против России

Санкционная политика США против России не принесла нужных результатов и оказалась бесполезной. Об этом написал политолог Дэниел Дрезнер в статье для Foreign Affairs.

Фото: Reuters Reuters

Эксперт отметил, что США в последние годы потеряли свой статус господствующей сверхдержавы и уже не могут эффективно прибегать к таким мерам, как экономические ограничения. Он добавил, что санкции несут последствия для мирных жителей, и назвал их причиной конфликтов между США и их союзниками.

К тому же такие крупные страны, как Россия и Китай, имеют достаточно ресурсов, чтобы сопротивляться экономическим санкциями. Политолог напомнил, что Пекин и Москва уже адаптировались к жизни в условиях постоянно поступающих рестрикций. По мнению Дрезнера, Вашингтону стоит отказаться от постоянного использования санкционных инструментов и вернуться к более сложным дипломатическим стратегиям.