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В США назвали бесполезной санкционную политику против России

Lenta.ru
1 час назад

Санкционная политика США против России не принесла нужных результатов и оказалась бесполезной. Об этом написал политолог Дэниел Дрезнер в статье для Foreign Affairs.

В США назвали бесполезной санкционную политику против России
Фото: ReutersReuters

Эксперт отметил, что США в последние годы потеряли свой статус господствующей сверхдержавы и уже не могут эффективно прибегать к таким мерам, как экономические ограничения. Он добавил, что санкции несут последствия для мирных жителей, и назвал их причиной конфликтов между США и их союзниками.

К тому же такие крупные страны, как Россия и Китай, имеют достаточно ресурсов, чтобы сопротивляться экономическим санкциями. Политолог напомнил, что Пекин и Москва уже адаптировались к жизни в условиях постоянно поступающих рестрикций. По мнению Дрезнера, Вашингтону стоит отказаться от постоянного использования санкционных инструментов и вернуться к более сложным дипломатическим стратегиям.

В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что у санкций против России есть побочные эффекты. Из-за них растет стоимость товаров на европейском рынке. При этом личные санкции против высокопоставленных россиян, как считает Боррель, работают эффективно.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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