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Украине предрекли новый Евромайдан

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что новые протесты могут возникнуть в стране в начале следующего года на фоне падения рейтинга Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

Украине предрекли новый Евромайдан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если на митинги соберется как минимум 50 тыс. человек, то защищать офис президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения, считает Бортник.

«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что ближайшей осенью на Украине может произойти свержение президента Владимира Зеленского. Кива обратил внимание на массовость крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью по случаю 1033-летия Крещения Руси.

Просто о сложном. Что произошло с «Небесной сотней» на Евромайдане?

По мнению депутата, именно так выглядит «репетиция» возможных протестов на Украине.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев, в свою очередь, предрек распад Украины в результате кризиса. Он считает, что к тяжелой ситуации причастна правящая партия «Слуга народа». По его мнению, уже в ближайшее время страна, вероятно, столкнется с массовыми уличными протестами. Он уверен, что развал Украины окажется выгодным для всех ее соседей.

В мире,Илья Кива,Евгений Мураев,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,Верховная Рада,РПЦ,
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