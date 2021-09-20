Украине предрекли новый Евромайдан

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что новые протесты могут возникнуть в стране в начале следующего года на фоне падения рейтинга Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

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Если на митинги соберется как минимум 50 тыс. человек, то защищать офис президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения, считает Бортник.

«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что ближайшей осенью на Украине может произойти свержение президента Владимира Зеленского. Кива обратил внимание на массовость крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью по случаю 1033-летия Крещения Руси.

По мнению депутата, именно так выглядит «репетиция» возможных протестов на Украине.