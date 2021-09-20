Саакашвили увидел выгоду для Украины от «Северного потока-2»

Российский газопровод «Северный поток-2» в долгосрочной перспективе может стать полезным для Украины, несмотря на то, что сейчас является для страны «очень опасным». Об этом в интервью польскому изданию Energetyka24 заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Газопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 10 сентября «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода.
По словам Саакашвили, «Северный поток-2» в краткосрочной перспективе является опасным для Украины, так как в случае «нападения России» западные страны неохотно будут поддерживать власти страны.
При этом в долгосрочной перспективе перераспределение транзита «Газпромом» должно научить Украину более осознанно подходить к энергоресурсам, развивать газодобычу и даже наладить экспорт своего газа за рубеж.
«И поэтому мы можем извлечь выгоду из того, что является в краткосрочной перспективе крупной катастрофой», - уверен Саакашвили.
Полная мощность двух ниток «Северного потока-2» составит 55 млрд кубометров в год. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что запуск газопровода приведет к потере его страной «минимум двух миллиардов долларов в год», сравнил его с плохим кино и оценил шансы на то, что проект все-таки будет остановлен, в 30-40%.