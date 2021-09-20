Саакашвили увидел выгоду для Украины от «Северного потока-2»

Российский газопровод «Северный поток-2» в долгосрочной перспективе может стать полезным для Украины, несмотря на то, что сейчас является для страны «очень опасным». Об этом в интервью польскому изданию Energetyka24 заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

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«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Газопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 10 сентября «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода.

По словам Саакашвили, «Северный поток-2» в краткосрочной перспективе является опасным для Украины, так как в случае «нападения России» западные страны неохотно будут поддерживать власти страны.

При этом в долгосрочной перспективе перераспределение транзита «Газпромом» должно научить Украину более осознанно подходить к энергоресурсам, развивать газодобычу и даже наладить экспорт своего газа за рубеж.

«И поэтому мы можем извлечь выгоду из того, что является в краткосрочной перспективе крупной катастрофой», - уверен Саакашвили.