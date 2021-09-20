Обзор иноСМИ: Мир ждет ценовое цунами из-за СП-2

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«Северный поток-2» готов. Нас ждет ценовое цунами»

Эксперт в сфере энергетики Карел Гирман считает, что европейские потребители «дорого заплатят» за «Северный поток-2», а российские продавцы газа и их партнеры на этом хорошо заработают. Об этом он рассказал словацкому порталу DenníkN

На «СП-2» распространяются правила газовой директивы ЕС (среди прочего, обязывает «Газпром» зарезервировать половину объема «трубы» для других поставщиков газа). По мнению Гирмана, Россия попытается обойти эти требования, что приведет к открытому конфликту Москвы и Берлина. Он отметил, что «ценовое цунами» на фоне невысоких поставок газа из РФ уже началось и аномально высокие цены останутся проблемой европейцев как минимум до середины 2022 года.

Главный вирусолог США дал пандемии время до весны

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, вирусолог Энтони Фаучи надеется на завершение пандемии к весне 2022 года. Об этом рассказала британская газета The Telegraph.

Фаучи отметил, что коронавирус уже не раз вводил экспертов в заблуждение своими волнами, поэтому точного прогноза ни у кого нет. Он отметил, что США подходили к лету 2021-го с падающей заболеваемостью, но затем появился дельта-штамм и страна вернулась к 130-140 тысячам новых инфицированных в день.

Чем Украина ответит на «Запад-2021»

Иранское издание Akharin Khabar рассказало об «ответе» Украины на российской-белорусские учения «Запад-2021», прошедшие в сентябре. Киев планирует провести собственные маневры с участием еще 15 стран.

Совместные с США и странами НАТО учения получили название Rapid Trident-2021. Они будут проходить в одной из западных областей Украины до 1 октября, а участие в них примут около шести тысяч военнослужащих из разных государств. Akharin Khabar отмечает, что такое мероприятие «вряд ли поможет снизить напряженность в Восточной Европе».

На Украине предупредили о росте цен на хлеб из-за дорогого газа

Украинские компании пересмотрят цены на сушку зерна из-за роста стоимости газа. Как сообщает украинское издание «Вести», это грозит ростом цен на хлеб.

Бизнесмены рассказали, что стоимость газа на украинских элеваторах варьируется в зависимости от региона и составляет от 19-20 до 28 тысяч гривен (до 76 тысяч рублей) за тысячу кубометров. В компаниях предупредили, что из-за этого подорожает зерно, хлеб и хлебобулочные изделия. «Вести» отмечают, что на севере Англии дорогой газ уже спровоцировал закрытие двух крупных заводов.

«Гестаповские методы польских властей»

Эксперт белорусского национального Института социологии Николай Щекин считает, что президенту Александру Лукашенко удалось «разоблачить преступные действия коллективного Запада» по отношению к мигрантам. Об этом сообщает БЕЛТА.