Россиянку приговорили к колонии за клевету на Лукашенко

Суд Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (клевета на президента РБ) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима», – сообщил Telegram-канал брестских правозащитников «Весна. Брест».

Ранее пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев сообщал, что Минск уведомил посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что посольство России в Белоруссии делает все необходимое, чтобы помочь задержанной россиянке.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.