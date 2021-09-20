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Россиянку приговорили к колонии за клевету на Лукашенко

Деловая газета "Взгляд"
14 минут назад

Суд Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Россиянку приговорили к колонии за клевету на Лукашенко
Фото: FacebookFacebook

«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (клевета на президента РБ) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима», – сообщил Telegram-канал брестских правозащитников «Весна. Брест».

Ранее пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев сообщал, что Минск уведомил посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что посольство России в Белоруссии делает все необходимое, чтобы помочь задержанной россиянке.

Минск уведомил посольство РФ о задержании россиянки

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В мире,София Сапега,Роман Протасевич,Алексей Маскалев,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,ФСИН,МВД,
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