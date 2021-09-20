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Зеленский поднимет тему Крыма на ГА ООН

News.ruиещё 3
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН), которая пройдёт 21 и 22 сентября в Нью-Йорке, планирует поднять тему Крыма. Он рассчитывает на вовлечённость ООН в этот вопрос. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Зеленский поднимет тему Крыма на ГА ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, Зеленский едет в Нью-Йорк с чёткой целью — консолидировать ещё больше поддержку мира для Украины.

Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций на Украину, борьбы с пандемией COVID-19, — отметил он.

Кулеба добавил, что у Зеленского будет насыщенный визит. Украинский лидер встретится с генеральным секретарём ООН, с генеральным секретарём НАТО и лидерами нескольких государств.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября, при этом важнейшее внешнеполитическое событие года — Неделя высокого уровня сессии ГА ООН — пройдёт с 21 по 27 сентября. В этом году Генассамблея пройдёт в очном формате с участием до четырёх делегатов от каждой страны.

Ранее Кулеба во время своего брифинга выступил с критикой в адрес ООН по поводу отсутствия представителей организации на недавно прошедшем саммите «Крымская платформа», однако речь политика прервал внезапный звонок Зеленского из-за необходимости обсудить «ряд срочных вопросов». Глава МИД Украины также добавил, что ООН неправильно понимает свою роль на мировой арене, и пообещал, что Киев проведёт «воспитательные работы» с руководством ООН.

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