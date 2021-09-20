Зеленский поднимет тему Крыма на ГА ООН

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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, Зеленский едет в Нью-Йорк с чёткой целью — консолидировать ещё больше поддержку мира для Украины.

Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций на Украину, борьбы с пандемией COVID-19, — отметил он.

Кулеба добавил, что у Зеленского будет насыщенный визит. Украинский лидер встретится с генеральным секретарём ООН, с генеральным секретарём НАТО и лидерами нескольких государств.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября, при этом важнейшее внешнеполитическое событие года — Неделя высокого уровня сессии ГА ООН — пройдёт с 21 по 27 сентября. В этом году Генассамблея пройдёт в очном формате с участием до четырёх делегатов от каждой страны.