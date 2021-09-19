Извержение вулкана сорвало поездку премьера Испании в США

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил поездку в США и направился на Канарские острова из-за извержения вулкана на острове Ла-Пальма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин королевства.
«Председатель правительства сегодня вечером отправится на Канарские острова, чтобы следить за развитием событий», - говорится в сообщении.
В воскресенье на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. Произошел выброс лавы, в воздух поднялся шлейф дыма и пепла.
Вокруг безлюдная местность, но власти начали «профилактическую» эвакуацию 300 жителей окрестных деревень. Спасатели призвали островитян «проявлять крайнюю осторожность» и держаться подальше от района природного катаклизма.
Испанское телевидение (TVE) показало фонтаны лавы, устремившиеся в небо. Клубы дыма можно было видеть со всего острова.
Ставрос Мелетлидис, доктор вулканологии Испанского географического института, заявил, что пока ученые не знают, сколько времени продлится извержение.
Последнее извержение вулкана на Ла-Пальме было зафиксировано в 1971 году.