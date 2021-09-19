В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Извержение вулкана сорвало поездку премьера Испании в США

Майк Габриелян
1 час назад

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил поездку в США и направился на Канарские острова из-за извержения вулкана на острове Ла-Пальма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин королевства.

Извержение вулкана сорвало поездку премьера Испании в США
Фото: Fotolia / Rainer AlbiezFotolia / Rainer Albiez

«Председатель правительства сегодня вечером отправится на Канарские острова, чтобы следить за развитием событий», - говорится в сообщении.

В воскресенье на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. Произошел выброс лавы, в воздух поднялся шлейф дыма и пепла.

Вокруг безлюдная местность, но власти начали «профилактическую» эвакуацию 300 жителей окрестных деревень. Спасатели призвали островитян «проявлять крайнюю осторожность» и держаться подальше от района природного катаклизма.

Испанское телевидение (TVE) показало фонтаны лавы, устремившиеся в небо. Клубы дыма можно было видеть со всего острова.

Ставрос Мелетлидис, доктор вулканологии Испанского географического института, заявил, что пока ученые не знают, сколько времени продлится извержение.

Последнее извержение вулкана на Ла-Пальме было зафиксировано в 1971 году.

В мире,Педро Санчес,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители