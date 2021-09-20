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На Украине возбудили уголовное дело из-за проведения в Крыму выборов в Госдуму России

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 111 ("государственная измена") Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозят тюремные сроки от 12 до 15 лет.

На Украине возбудили уголовное дело из-за проведения в Крыму выборов в Госдуму России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СБУ назвали выборы в российскую Госдуму "псевдоголосованием". В ведомстве заявили, что производят учет всех граждан, которые содействовали проведению выборов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не стали признавать выборы в Госдуму на участках, находящихся в Крыму. Об этом заявляется на сайте американского Государственного департамента.

Как считают в Госдепе, избирательные участки на территории Крыма находились на суверенной территории Украины. Американская сторона высказала поддержку в адрес украинской территориальной целостности от имени США.

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