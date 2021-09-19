На Канарах «проснулся» знаменитый вулкан Кумбре-Вьеха: видео

На острове Пальма, входящем в группу Канарских островов, принадлежащих Испании, началось извержение вулкана. Об этом сообщает местное агентство EFE на своей страничке в Twitter.
«Извержение вулкана началось в воскресенье днем на Кумбре Вьеха де Ла Пальма, в районе Лас-Манчас», - сообщат агентство.
Ранее сообщалось, что Институт вулканологии Канар за прошедшую неделю зафиксировал более 20 000 землетрясений разной силы в районе вулкана Кумбре-Вьеха на этом острове.
Цепь вулканов Кумбре-Вьеха проходит от центра острова до его самой южной части. Последний раз на острове извергался вулкан Тенегия в 1971 году.
Остров объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником мирового значения и пользуется большой популярностью среди туристов.
В крупнейшем городе острова Лос-Льяносе-де-Аридане проживают порядка 21 000 человек. Местные власти приступили к частичной эвакуации местного населения из окрестностей вулкана. Пока что это касается маломобильных граждан, сообщает «Московский Комсомолец».