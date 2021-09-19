Украинские власти за последние несколько лет представили большое количество разнообразных тактик и концепций, которые хотели бы воплотить в жизнь для борьбы с Россией. Одной из последний таких идей стал план Киева переиграть российский флот в Черном море при помощи мин. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи Sohu.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ РИА Новости/Министерство обороны РФ

«На Украине предложили заминировать Черное море и таким образом лишить Черноморский флот РФ стратегического преимущества», — уточняют журналисты.

Китайские обозреватели высмеяли идею Украины уничтожить ВМФ РФ при помощи мин, назвав ее очередным «гениальным» планом Киева. Россия является одной из самых развитых военных стран в мире. В данный момент на вооружении у российского флота находятся самые современные и уникальные боевые системы, включая гиперзвуковые, напоминают авторы статьи. В Китае не понимают, зачем Украина собирается топить корабли Черноморского флота РФ, если это станет началом военного конфликта между странами. Успех этой кампании будет явно не на стороне Киева, подчеркивают военные эксперты.