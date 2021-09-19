Военный эксперт заявил о готовности Украины повторить трагедию MH17

Украина может повторить трагедию MH17 в небе над Донбассом, если получит от США современные противоракетные комплексы THAAD, считает военный эксперт Владимир Орлов. Его слова приводит «ПолитРоссия»

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Американские конгрессмены на днях обратились в Минобороны США с просьбой помочь Украине обновить системы противовоздушной и противоракетной обороны. После принятия военного бюджета на 2022 году у Пентагона будет 90 дней, чтобы предоставить доклад о возможных способах помощи Украине в области ПВО и ПРО.

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Военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов предполагает, что Вашингтон может предоставить Киеву свою технику. Один из вариантов - зенитные ракетные комплексы Patriot, другой – более современные комплексы THAAD.

«У США есть некоторые системы, которые они могли бы предоставить Украине. Это могут быть такие же модели Patriot, которые стояли в Саудовской Аравии и не могли справляться с примитивными ракетами и беспилотниками хуситов. Если США поставят подобные системы на Украину, то это особо ничего не изменит», - сказал Орлов.

Если же США решатся предоставить Украине противоракетные комплекса THAAD, это накалит геополитическую обстановку в регионе и прямым образом затронет интересы России.

«Если под Белгородом появится система THAAD, Россия должна будет отвечать. На старые системы Patriot мы бы еще могли закрыть глаза, но появление THAAD поменяет расклад», - считает Орлов.

По мнению эксперта, с современной техникой на вооружении Украина может попытаться повторить трагедию, которая произошла с малазийским «Боингом» MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

«Если у них появится оружие с повышенным могуществом, то это будет угрожать полетам всей нашей гражданской авиации, вплоть до 300-400 километров от границы», - уверен Владимир Орлов.

По мнению эксперта, вероятность провокаций скорее всего удержит США от поставок Украине THAAD, и выбор Пентагона, вероятно, падет на комплексы Patriot.