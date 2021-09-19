В США объяснили, почему Байден не критикует Путина

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол рассказал, почему американский лидер Джо Байден не критикует президента России Владимира Путина из-за удаления из магазинов Apple и Google приложения «Навальный». По его словам, существует теория, которая объясняет молчание главы Белого дома. Об этом Макфол написал в своём Twitter.

В моём окружении распространяется теория, что администрация Байдена не критикует Путина за новые меры цензуры, потому что администрация Байдена хочет заморозить отношения с Россией и не хочет раскачивать лодку в отношениях с компаниями, — написал экс-посол.

2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают, что его наличие в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.