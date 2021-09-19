На Украине обвинили Британию и США в попытке привести мир к новой войне

Украинский политолог Владимир Корнилов заявил, что создание Великобританией, Австралией и США трёхстороннего военного альянса поставила под угрозу всю систему безопасности в мире, сообщает РИА Новости. По его словам, этот поступок расценивается как «откровенное оскорбление», нанесённое Парижу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Американцы, толкнув на эту авантюрную сделку британского премьера Бориса Джонсона и главу австралийского правительства Скотта Моррисона, заодно ударили в спины своих ближайших союзников по различным блокам и альянсам. Они откровенно проигнорировали их интересы и поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности, — заявил Корнилов.

По его словам, создание альянса воспринимают как «нож в спину Франции», а подобные действия привели к беспрецедентному отзыву послов Франции из Вашингтона и Канберры.

В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.