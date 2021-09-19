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Талибы опровергли сообщения о запрете девочкам учиться

Майк Габриелян
1 час назад

Талибы опровергли информацию о том, что девочкам в Афганистане запретят учиться. Представитель движения «Талибан»(запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что девочки в ближайшее время возобновят занятия в школах страны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Талибы опровергли сообщения о запрете девочкам учиться
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Должностные лица "Исламского эмирата Афганистан" в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек», - сказал Муджахид.

В пятницу Министерство образования Афганистана проинформировало, что занятия в школах возобновятся с 18 сентября, однако речь шла только о мальчиках и преподавателях-мужчинах. О перспективах дальнейшего обучения в школах девочек и судьбе учительниц не упоминалось.

После этого генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала обеспечить всем детям в Афганистане беспрепятственный доступ к образованию. По ее словам, необходимо уважать право всех учащихся на образование, «особенно это касается прав девочек и женщин, работающих в школах».

В мире,Забихулла Муджахид,Талибан,ЮНЕСКО,ИТАР-ТАСС,
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