Талибы опровергли сообщения о запрете девочкам учиться

Талибы опровергли информацию о том, что девочкам в Афганистане запретят учиться. Представитель движения «Талибан»(запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что девочки в ближайшее время возобновят занятия в школах страны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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«Должностные лица "Исламского эмирата Афганистан" в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек», - сказал Муджахид.

В пятницу Министерство образования Афганистана проинформировало, что занятия в школах возобновятся с 18 сентября, однако речь шла только о мальчиках и преподавателях-мужчинах. О перспективах дальнейшего обучения в школах девочек и судьбе учительниц не упоминалось.