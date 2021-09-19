На Украине заявили о расплате за слова Зеленского о «вонючем газе»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал причиной высоких цен на газ, который сейчас покупает страна, некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского и руководства «Нафтогаза». Об этом сообщает телеканал «Первый независимый».

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«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» – заявил Суслов.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, в беседе с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм охарактеризовал газ, поставляемый из России «самым грязным в мире». Он мотивировал это мнение выбросами в атмосферу в процессе его добычи и транспортировке, а также случаями коррупции и шантажа.

Суслов пояснил, что Украина оказалась единственным государством в Европе, не заключившим долгосрочный контракта с Россией на поставки газа. И по этой причине сейчас вынуждена покупать его по рыночной цене. По его мнению, Украина «попала» из-за некомпетентности правления «Нафтогаза» и правительства.