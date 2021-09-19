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Во Франции призвали быстрее признать Крым российским

News.ruиещё 1
1 час назад

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти его страны признали Крым российским как можно быстрее. Он также подчеркнул, что санкционная политика выгодна не Западу, а России. Его слова приводит РИА Новости.

Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее, — отметил политик.

По его словам, ситуация складывается таким образом, что введённые санкции в отношении России после 2014 года сыграли ей на пользу.

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Ранее Вуазен попросил не делать голословных выводов о непризнании итогов голосования в Крыму. По его словам, до окончания выборов нельзя не признавать их и делать голословные выводы.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма. При этом парламентарий подчеркнул, что подобный результат ни на что не повлияет.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в Москве 2 014 765 человек.

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