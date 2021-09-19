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Глава ДНР обвинил Украину в минировании больницы и инфоцентров

Елена Прошина
7 минут назад

Украина заминировала больницу, поезд и несколько информационных центров, сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Глава ДНР обвинил Украину в минировании больницы и инфоцентров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в правоохранительные органы поступила информация, что заминирован один из поездов, доставляющих людей в Ростовскую область. Также якобы бомбы были заложены в больнице и десятке инфоцентров. Кроме того, поступила информация о подготовке теракта на КПП «Мариновка».

Ранее Пушилин заявил, что участие жителей народных республик Донбасса в выборах депутатов Государственной думы РФ сложно переоценить. Он назвал это «эпохальным событием». «Но то, что данное голосование, данное волеизъявление войдёт в учебники новейшей истории Донбасса — это абсолютно точно», — отметил глава ДНР.

Для жителей Луганска ежедневно совершается 60 автобусных рейсов на территорию Ростовской области.

«Рамблер» ранее сообщал, что онлайн-голосование является наиболее перспективным. В ближайшие годы Россия полностью перейдёт на такой формат волеизлияния.

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