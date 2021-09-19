«Мы подставились»: В Раде раскрыли проблемы с газом на Украине

Украина из-за роста цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексея Кучеренко.

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«Мы, к огромному сожалению, подставились», — сообщил он.

Народный избранник не исключил, что в зависимости от морозов зимой в декабре-январе физически не будет хватать объемов газа. Как считает парламентарий, в этих условиях Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом». Кучеренко полагает, что к этому «подтолкнет жизнь».

По его мнению, Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за нехватки 3 миллионов тонн угля.

Как сообщалось ранее, Украине необходимо предпринять ряд действий на случай, если Россия прекратит транзит газа. Об этом сообщила экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, советник министра энергетики страны Елена Зеркаль.