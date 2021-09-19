В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Депутат рассказал о «подставе Украины из-за газа

Елена Прошина
32 минуты назад

Украина из-за роста цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексея Кучеренко.

«Мы подставились»: В Раде раскрыли проблемы с газом на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, к огромному сожалению, подставились», — сообщил он.

Народный избранник не исключил, что в зависимости от морозов зимой в декабре-январе физически не будет хватать объемов газа. Как считает парламентарий, в этих условиях Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом». Кучеренко полагает, что к этому «подтолкнет жизнь».

По его мнению, Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за нехватки 3 миллионов тонн угля.

Как сообщалось ранее, Украине необходимо предпринять ряд действий на случай, если Россия прекратит транзит газа. Об этом сообщила экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, советник министра энергетики страны Елена Зеркаль.

По её словам, Украине «точно придётся перенастраивать» собственную газотранспортную систему. Кроме того, Зеркаль заявила о необходимости «заставить «Северный поток — 2» отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС».

В мире,Алексей Кучеренко,Верховная Рада,Газпром,ЕС,РИА Новости,
16
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители