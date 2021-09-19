Неизвестный вирус начал заражать детей по всему миру

Группа медиков из Великобритании, Швейцарии, США и Японии сообщила, что дети во всем мире массово заражаются малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом

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(RSV), сообщает ВВС News.

Он вызывает заболевание дыхательных путей. Как говорят американские врачи, случаи заражения младенцев и детей стали фиксировать еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии оказались переполнены.

Ученые считают, что на распространение нового вируса повлияла эпидемия COVID-19 и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против RSV. Отмечается, что подъем заболеваемости начался после того, как меры в отношении коронавируса нового типа были ослаблены.

По данным экспертов из США, у большинства детей вирус протекает легко, напоминая простуду. Среди симптомов - кашель и насморк. В некоторых случаях новый вирус вызывает бронхиолит: воспаление нижних отделов легких.

Как сообщалось ранее, американские ученые установили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. В ходе исследования одних участников эксперимента просили три раза повторить алфавит, других — тридцать раз прокричать различные спортивные «кричалки» или несколько раз спеть песню Happy Birthday.