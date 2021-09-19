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Британские депутаты: Борис Джонсон небрежно относится к нацбезопасности

Елена Прошина
36 минут назад

В Великобритании депутаты обвинили главу кабмина Бориса Джонсона в небрежном отношении к вопросам национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад объединённого комитета по стратегии национальной безопасности.

Джонсона обвинили в неспособности справляться с кризисами
Фото: ReutersReuters

Из него следует, что правительство не способно справляться более чем с одним кризисом за раз. Из-за эпидемии коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Теперь вместо серьезной работы проводятся «ситуативные встречи и импровизации», что является ошибкой, считают депутаты.

В документе говорится, что премьер-министр Борис Джонсон стал проводить на заседаниях Совета национальной безопасности на 65% меньше времени.

Парламентарии назвали «системным сбоем» прошедшую эвакуацию подданных Великобритании из Афганистана. Как говорится в докладе, это показывает, что правительство не в состоянии подготовиться и решать сразу две проблемы одновременно.

Тем временем, президент США Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе. Два лидера хотят совместно работать над преодолением COVID-19 и вопросами, связанными с Китаем и изменением климата, сообщает «Интерфакс».

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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