Джонсона обвинили в неспособности справляться с кризисами

В Великобритании депутаты обвинили главу кабмина Бориса Джонсона в небрежном отношении к вопросам национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад объединённого комитета по стратегии национальной безопасности.

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Из него следует, что правительство не способно справляться более чем с одним кризисом за раз. Из-за эпидемии коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Теперь вместо серьезной работы проводятся «ситуативные встречи и импровизации», что является ошибкой, считают депутаты.

В документе говорится, что премьер-министр Борис Джонсон стал проводить на заседаниях Совета национальной безопасности на 65% меньше времени.

Парламентарии назвали «системным сбоем» прошедшую эвакуацию подданных Великобритании из Афганистана. Как говорится в докладе, это показывает, что правительство не в состоянии подготовиться и решать сразу две проблемы одновременно.