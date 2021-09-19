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Crew Dragon с непрофессиональным экипажем вернулся на Землю

Елена Прошина
15 минут назад

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился в Атлантическом океане, сообщает ТАСС.

Crew Dragon с экипажем непрофессионалов приводнился в Атлантике
Фото: ReutersReuters

На его борту впервые истории был непрофессиональный экипаж из трех гражданских с опытом пилотирования летательных аппаратов и врач детской больницы. Корабль провел на орбите около трех суток. Посадка прошла на воду неподалеку от побережья штата Флорида.

Как сообщалось, «Роскосмос» интересуется вопросами безопасности американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, решение которых позволит использовать его для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее редактор «Русского космоса» Игорь Афанасьев заявил, что Crew Dragon американской компании SpaceX может представлять опасность для находящегося на его борту экипажа.

В мае 2021 года состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года.

После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».

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