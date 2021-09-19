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Количество доз вакцины для защиты от коронавируса задумали увеличить

Lenta.ru
19 минут назад

Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи в интервью газете The Telegraph предположил, что количество доз вакцины от COVID-19 для полноценной защиты организма от коронавируса будет необходимо увеличить до трех.

Три прививки: Вакцинацию от COVID задумали изменить
Фото: ReutersReuters

По его словам, эта мера относится, как минимум, мРНК-вакцинам, таким как Pfizer. Фаучи считает, что такие препараты потребуют введения сначала двух компонентов со стандартным перерывом от двух до трех недель, а через несколько месяцев понадобится сделать третью прививку со стандартным перерывом от двух до трех недель, а через несколько месяцев понадобится сделать третью прививку.

При этом советник американского президента отметил, что на данный момент неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

При этом, ранее специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США усомнились в необходимости ревакцинации от COVID-19 в стране. По их данным, исследований, однозначно подтверждающих пользу или ее отсутствие после применения третьего компонента пока нет.

В сентябре медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации, в которой говорится, что необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны.

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