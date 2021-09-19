Найдены доказательства естественного происхождения COVID-19

Французские и азиатские ученые нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти полностью идентичные SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию во всем мире, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование журнала Nature.
Эти данные подтверждают версию естественного происхождения COVID-19. Исследователи долгое время искали в Юго-Восточной Азии вирусы, похожие на SARS-CoV-2, среди летучих мышей вида Rhinolophus. Оказалось, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии ежедневно может появляться около тысячи подобных инфекций.
Обнаруженные в Лаосе вирусы назвали BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. По словам вирусологов, они являются наиболее «ближайшими предками» коронавируса SARS-CoV-2, выявленными на сегодня. Эти вирусы, возможно, способствовали возникновению SARS-CoV-2, а в будущем могут привести к риску прямой передачи людям.
Как сообщал «Рамблер», ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что коронавирус выживает на поверхностях в течение длительного периода при 4 градусах по Цельсию.
При 22 градусах тепла (комнатная температура) вирус может проявлять активность до семи дней, при 37 градусах — один-два дня, а при 56 градусах он исчезает за 30 минут. При температуре в 70 градусов вирус не может прожить дольше пяти минут.