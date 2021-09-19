Найдены доказательства естественного происхождения COVID-19

Французские и азиатские ученые нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти полностью идентичные SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию во всем мире, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование журнала Nature.

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Эти данные подтверждают версию естественного происхождения COVID-19. Исследователи долгое время искали в Юго-Восточной Азии вирусы, похожие на SARS-CoV-2, среди летучих мышей вида Rhinolophus. Оказалось, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии ежедневно может появляться около тысячи подобных инфекций.

Обнаруженные в Лаосе вирусы назвали BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. По словам вирусологов, они являются наиболее «ближайшими предками» коронавируса SARS-CoV-2, выявленными на сегодня. Эти вирусы, возможно, способствовали возникновению SARS-CoV-2, а в будущем могут привести к риску прямой передачи людям.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что коронавирус выживает на поверхностях в течение длительного периода при 4 градусах по Цельсию.