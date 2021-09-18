Украине предсказали климатическую катастрофу

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что климатические изменения могут сильно повлиять в том числе на климат Украины. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина 24» .

Ученый напомнил об Олешковских песках в Херсонской области, который является популярной достопримечательностью у туристов. Пустыня в этом месте образовалась из-за неправильной обработки земли, и такой процесс может произойти со всем югом Украины, считает он.

Дикий добавил, что на юге страны влажности становится все меньше.

«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», — сказал он.

Ранее украинский климатолог Светлана Краковская заявила, что температура на планете Земля и, в частности, на Украине, может превысить норму из-за глобального потепления.