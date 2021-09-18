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Украине предсказали климатическую катастрофу в ближайшие годы

Газета.Ru
34 минуты назад

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что климатические изменения могут сильно повлиять в том числе на климат Украины. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина 24» .

Украине предсказали климатическую катастрофу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученый напомнил об Олешковских песках в Херсонской области, который является популярной достопримечательностью у туристов. Пустыня в этом месте образовалась из-за неправильной обработки земли, и такой процесс может произойти со всем югом Украины, считает он.

Дикий добавил, что на юге страны влажности становится все меньше.

«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», — сказал он.

"Будет ад": украинцев предупредили об изменении климата

Ранее украинский климатолог Светлана Краковская заявила, что температура на планете Земля и, в частности, на Украине, может превысить норму из-за глобального потепления.

По ее словам, дней, когда температура воздуха будет превышать 35 °C, на Украине с каждым годом будет все больше. Это будет сопровождаться стихийным бедствиями – засухами, наводнениями и сильными ливнями.

В мире,Евгений Дикий,
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